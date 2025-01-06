Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

        Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 10:47 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kırşehir-Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında, Mustafa H. yönetimindeki sera işçilerini taşıyan 40 ABF 071 plakalı minibüs ile Mehmet D. idaresindeki 38 NP 337 ve Hüsnü Ç'nin kontrolündeki 19 TR 705 plakalı otomobiller çarpıştı.

        Kazada, servisteki sera işçilerinden Irak uyruklu Rehal Ahmed Atwan, Sabreen Ali Muhammed ile 19 TR 705 plakalı otomobildeki Murat Adıyaman hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Cenazeler, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Öte yandan kaza yerinde yoğun sis ve gizli buzlanmanın etkili olduğu görüldü.

        - Yaralıların 6'sının durumu ağır

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, hastaneye gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı.

        Yaralı yakınlarıyla da görüşen Vali Demiryürek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Ardından gazetecilere açıklamada bulunan Demiryürek, şunları söyledi:

        "Bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası söz konusu. Aşırı sis ve hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada olay yerinde 3 insanımızı kaybettik. Tarım işçilerini taşıyan minibüsün karıştığı kazada 21 yaralımız var. Yaralılardan 6'sının durumu ağır, yoğun bakım ünitesinde. Hamile bir vatandaşımız ve bebeği de sağlıklı. Hastanede müdahaleler devam ediyor. Olay yerinde vefat edenlerden ikisi ilimizde ikamet kaydı bulunan yabancı uyruklu, biri Türk vatandaşı. İşçileri taşıyan minibüste bulunan yolcuların tamamı ilimizde ikamet kaydı bulunan Irak uyruklulardan oluşuyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Öğrenciler tatil istedi vali aynı şekilde yanıt verdi
        Öğrenciler tatil istedi vali aynı şekilde yanıt verdi
        Sevgilisi ile tartıştı, 5 metreden düştü!
        Sevgilisi ile tartıştı, 5 metreden düştü!
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Teknoloji şovu CES 2025'te neler var?
        Teknoloji şovu CES 2025'te neler var?
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de 3 araç çarpıştı: 3 ölü, 18 yaralı
        Kırşehir'de 3 araç çarpıştı: 3 ölü, 18 yaralı
        GÜNCELLEME - Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi...
        GÜNCELLEME - Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi...
        Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 15 kiş...
        Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 15 kiş...
        Kırşehir'de Kıbrıs gazisi Yasatekin son yolculuğuna uğurlandı
        Kırşehir'de Kıbrıs gazisi Yasatekin son yolculuğuna uğurlandı
        KAEÜ'nün projesine TÜBİTAK'tan destek
        KAEÜ'nün projesine TÜBİTAK'tan destek
        Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü heyeti, KAEÜ'de inceleme yaptı
        Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü heyeti, KAEÜ'de inceleme yaptı