GÜNCELLEME 2 - Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir-Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında, Mustafa H. yönetimindeki sera işçilerini taşıyan 40 ABF 071 plakalı minibüs ile Mehmet D. idaresindeki 38 NP 337 ve Hüsnü Ç'nin kontrolündeki 19 TR 705 plakalı otomobiller çarpıştı.

- Yaralıların 6'sının durumu ağır

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, hastaneye gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı.

Yaralı yakınlarıyla da görüşen Vali Demiryürek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ardından gazetecilere açıklamada bulunan Demiryürek, şunları söyledi:

"Bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası söz konusu. Aşırı sis ve hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada olay yerinde 3 insanımızı kaybettik. Tarım işçilerini taşıyan minibüsün karıştığı kazada 21 yaralımız var. Yaralılardan 6'sının durumu ağır, yoğun bakım ünitesinde. Hamile bir vatandaşımız ve bebeği de sağlıklı. Hastanede müdahaleler devam ediyor. Olay yerinde vefat edenlerden ikisi ilimizde ikamet kaydı bulunan yabancı uyruklu, biri Türk vatandaşı. İşçileri taşıyan minibüste bulunan yolcuların tamamı ilimizde ikamet kaydı bulunan Irak uyruklulardan oluşuyor."