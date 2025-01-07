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        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan esnaf ziyareti

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve beraberindekiler, kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:47 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:48
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        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan esnaf ziyareti
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        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve beraberindekiler, kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarihi Uzun Çarşı'daki esnaflara hayırlı işler dileyen Ünsal, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

        Ünsal, il ve ilçe kongre süreçlerinin hemen ardından yeni yönetim kurulu ve kadın kollarıyla esnafla buluştuklarını belirtti.

        Seçimden seçime değil, her zaman Ahi esnafının yanında olduklarını, esnaf ve vatandaşla bir araya gelmeyi önemsediklerini vurgulayan Ünsal, "Tarihi Uzun Çarşı esnafını tek tek ziyaret ederek talep ve önerilerini not aldık. Ahi esnafımız sadece ekonomimizin değil, sosyal hayatımızın da bel kemiğidir. Onların görüşlerini almak, sorunlarına çözüm üretmek ve her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek adına sahada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
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