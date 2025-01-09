Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi geçen yıl 1 milyon 369 bin poliklinik hizmet verdi

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2024 yılında 1 milyon 369 bin 713 bin poliklinik hizmeti verdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren hastanenin ayakta polikliniğinde 942 bin 839, acil servis polikliniğinde 345 bin 226, çocuk acil de ise 81 bin 648 hizmet sunuldu.

Geçen yılın 12 aylık döneminde hastanede ameliyat olan hasta sayısı da 19 bin 915'e ulaştı.