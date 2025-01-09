Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi geçen yıl 1 milyon 369 bin poliklinik hizmet verdi

        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2024 yılında 1 milyon 369 bin 713 bin poliklinik hizmeti verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 16:49 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi geçen yıl 1 milyon 369 bin poliklinik hizmet verdi
        ABONE OL

        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2024 yılında 1 milyon 369 bin 713 bin poliklinik hizmeti verdi.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren hastanenin ayakta polikliniğinde 942 bin 839, acil servis polikliniğinde 345 bin 226, çocuk acil de ise 81 bin 648 hizmet sunuldu.

        Geçen yılın 12 aylık döneminde hastanede ameliyat olan hasta sayısı da 19 bin 915'e ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!
        Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!
        Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun
        Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
        Ailesinden ilk açıklama
        Ailesinden ilk açıklama
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor!
        Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor!
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"

        Benzer Haberler

        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Kırşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Kırşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Destici: Bölücüler hariç, bütün partilerin belediye başkanlıklarını ziyaret...
        Destici: Bölücüler hariç, bütün partilerin belediye başkanlıklarını ziyaret...
        Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu
        Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu
        BBP Genel Başkanı Destici, Kırşehir'de cenaze törenine katıldı
        BBP Genel Başkanı Destici, Kırşehir'de cenaze törenine katıldı
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan esnaf ziyareti
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan esnaf ziyareti