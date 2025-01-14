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        Kırşehir'deki trafik kazasında ağır yaralanan ehliyetsiz sürücü yaşamını yitirdi

        Kırşehir'in Mucur ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan ehliyetsiz sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 13:43 Güncelleme: 14.01.2025 - 13:43
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        Kırşehir'deki trafik kazasında ağır yaralanan ehliyetsiz sürücü yaşamını yitirdi
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        Kırşehir'in Mucur ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan ehliyetsiz sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Karşıyaka Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada ağır yaralanan M.E.E, tedavi gördüğü Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ehliyetsiz sürücü M.E.E. (17) idaresindeki 34 EBU 224 plakalı otomobil, dün Karşıyaka Mahallesi'nde bir evin duvarına çarparak devrilmişti. Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Mucur Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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