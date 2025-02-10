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        Kırşehir'de jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 15:20 Güncelleme: 10.02.2025 - 15:21
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        Kırşehir'de jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
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        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

        Ekipler, kış şartlarında beslenme zorluğu çeken yaban hayvanlarının beslenmesi için kırsal arazilerde yemleme çalışması yaptı.

        Jandarma ekipleri, yaban hayvanlarının aç kalmamaları amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle 1668 rakımlı Kervansaray Dağları'nda saman, kuru ot, kuşlar için de buğday ve yem bıraktı.

        Yaban hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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