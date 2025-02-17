Kırşehir'de "Anadolu Rock'ın üç çınarı için birlikte söylüyoruz" konseri

Kırşehir'de Anadolu Rock müziğinin efsane isimleri Barış Manço, Erkin Koray ve Cem Karaca için anma konseri düzenlendi.

Kırşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Anadolu Rock'ın üç çınarı için birlikte söylüyoruz" konserinde, ilk olarak çocuk korosu şefi Yeliz Baş yönetiminde Barış Manço'ya ait "Gülpembe" eseri seslendirildi.

Ardından Kent Orkestrası ve koro üyelerince şef Özgür Taşkın yönetiminde Barış Manço, Erkin Koray ve Cem Karaca'nın hafızalara kazınan şarkıları seslendirildi, izleyiciler eserlere eşlik etti.

Programın ardından konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, konserde Barış Manço, Erkin Koray ve Cem Karaca'nın unutulmaz şarkılarıyla doyumsuz bir müzik gecesi yaşandığını, koro üyeleri ve vatandaşların Anadolu Rock'ın üç çınarına ait şarkıları birlikte söyleyerek andıklarını ifade etti.

Yoğun ilginin olduğu konser, yaklaşık 1,5 saat sürdü.