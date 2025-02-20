Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de 11 bin 112 üreticiye hububat fark ödemeleri yapılacak

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, üreticilere hububat fark ödemesi desteğinin yarın yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:44 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de 11 bin 112 üreticiye hububat fark ödemeleri yapılacak
        ABONE OL

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, üreticilere hububat fark ödemesi desteğinin yarın yapılacağını bildirdi.

        Ünsal, yazılı açıklamasında, kentteki 11 bin 112 üreticiye hububat fark ödemelerinin 21 Şubat Cuma günü saat 18.00'den itibaren yapılacağını belirtti.

        Üreticilere hububat fark ödemelerinin yapılmasının hayırlı olmasını temenni eden Ünsal, "Kırşehir'de 11 bin 112 üreticimize 379 milyon 181 bin 420 lira ödeme yapılacak. AK Parti hükümeti olarak üreticilerimize katkı sağlamaya devam ediyoruz. Üreticilerimizin emeğini korumak, tarımsal kalkınmayı desteklemek ve ülkemizin tarım gücünü artırmak amacıyla yapılan desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımızı sunuyor, üreticilerimize bereketli kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı

        Benzer Haberler

        KAEÜ'de "Kardiyak Aciller Sempozyumu" gerçekleştirildi
        KAEÜ'de "Kardiyak Aciller Sempozyumu" gerçekleştirildi
        Kırşehir Valisi Demiryürek, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde incelemede bulundu
        Kırşehir Valisi Demiryürek, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde incelemede bulundu
        Kırşehir'de ilkokul öğrencilerine yönelik su tasarrufu yarışması başlatıldı
        Kırşehir'de ilkokul öğrencilerine yönelik su tasarrufu yarışması başlatıldı
        Sendika şube başkanı tarafından öldürülen sekreter, toprağa verildi
        Sendika şube başkanı tarafından öldürülen sekreter, toprağa verildi
        Ankara'da öldürülen sendikacı Erdinç Koç'un cenazesi Kırşehir'de defnedildi
        Ankara'da öldürülen sendikacı Erdinç Koç'un cenazesi Kırşehir'de defnedildi
        Kırşehirli dağcılar, Kındam Dağı'nın zirvesine tırmandı
        Kırşehirli dağcılar, Kındam Dağı'nın zirvesine tırmandı