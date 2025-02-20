Kırşehir'de 11 bin 112 üreticiye hububat fark ödemeleri yapılacak

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, üreticilere hububat fark ödemesi desteğinin yarın yapılacağını bildirdi.

Ünsal, yazılı açıklamasında, kentteki 11 bin 112 üreticiye hububat fark ödemelerinin 21 Şubat Cuma günü saat 18.00'den itibaren yapılacağını belirtti.

Üreticilere hububat fark ödemelerinin yapılmasının hayırlı olmasını temenni eden Ünsal, "Kırşehir'de 11 bin 112 üreticimize 379 milyon 181 bin 420 lira ödeme yapılacak. AK Parti hükümeti olarak üreticilerimize katkı sağlamaya devam ediyoruz. Üreticilerimizin emeğini korumak, tarımsal kalkınmayı desteklemek ve ülkemizin tarım gücünü artırmak amacıyla yapılan desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımızı sunuyor, üreticilerimize bereketli kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.