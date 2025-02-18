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        Ankara'da öldürülen sendikacı Erdinç Koç'un cenazesi Kırşehir'de defnedildi

        Ankara'da, bir sendikanın şube başkanının çıkan tartışmada tabancayla öldürdüğü şube sekreteri Erdinç Koç'un (40) cenazesi, Kırşehir'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:05 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:09
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        Ankara'da öldürülen sendikacı Erdinç Koç'un cenazesi Kırşehir'de defnedildi
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        Ankara'da, bir sendikanın şube başkanının çıkan tartışmada tabancayla öldürdüğü şube sekreteri Erdinç Koç'un (40) cenazesi, Kırşehir'de toprağa verildi.

        Erdinç Koç'un cenazesi, Ankara'daki işlemlerinin ardından Kırşehir'deki Ahi Evran Camisi'ne getirildi.

        Koç'un ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Koç'un naaşı, Eski Doğanlı köyündeki aile kabristanına defnedildi.

        Törene, Koç'un ailesi ve yakınları ile sendika temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde, dün Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan (50) ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, Ilgan'ın yanındaki tabancayla ateş ettiği Koç, olay yerinde hayatını kaybetmişti. İntihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan Ilgan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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