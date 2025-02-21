Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de tırda 3 ton kıyılmış tütün ele geçirildi

        Kırşehir'de dorsesinde 3 ton 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 16:57 Güncelleme: 21.02.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de tırda 3 ton kıyılmış tütün ele geçirildi
        ABONE OL

        Kırşehir'de dorsesinde 3 ton 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Ortaköy yol kavşağı yakınlarındaki kontrol noktasında Y.E.K'nin (33) kullandığı tırı durdurdu.

        Tırın dorsesinde yapılan aramada, faturasız ve bandrolsüz 3 ton 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli Y.E.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Nedir bu vize eziyeti?
        Nedir bu vize eziyeti?

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de 11 bin 112 üreticiye hububat fark ödemeleri yapılacak
        Kırşehir'de 11 bin 112 üreticiye hububat fark ödemeleri yapılacak
        KAEÜ'de "Kardiyak Aciller Sempozyumu" gerçekleştirildi
        KAEÜ'de "Kardiyak Aciller Sempozyumu" gerçekleştirildi
        Kırşehir Valisi Demiryürek, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde incelemede bulundu
        Kırşehir Valisi Demiryürek, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde incelemede bulundu
        Kırşehir'de ilkokul öğrencilerine yönelik su tasarrufu yarışması başlatıldı
        Kırşehir'de ilkokul öğrencilerine yönelik su tasarrufu yarışması başlatıldı
        Sendika şube başkanı tarafından öldürülen sekreter, toprağa verildi
        Sendika şube başkanı tarafından öldürülen sekreter, toprağa verildi
        Ankara'da öldürülen sendikacı Erdinç Koç'un cenazesi Kırşehir'de defnedildi
        Ankara'da öldürülen sendikacı Erdinç Koç'un cenazesi Kırşehir'de defnedildi