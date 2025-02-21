Kırşehir'de tırda 3 ton kıyılmış tütün ele geçirildi

Tırın dorsesinde yapılan aramada, faturasız ve bandrolsüz 3 ton 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Ortaköy yol kavşağı yakınlarındaki kontrol noktasında Y.E.K'nin (33) kullandığı tırı durdurdu.

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