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        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:50 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:50
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        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan 28 Şubat açıklaması
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        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Ünsal, parti binasında yaptığı açıklamada, 28 Şubat döneminde çok geniş toplum kesimlerinin katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışıldığını, gençlerin hayatlarının karartıldığını, insanların geleceklerinin ellerinden alındığını belirtti.

        2002 yılında iktidara gelen AK Parti'nin, geçen yıllar içinde sadece bu ülkede altyapı atılımı yapmakla kalmadığını, medyadan bürokrasiye, sermayeden siyasete, darbe ve vesayet odaklarını bozguna uğrattığını vurgulayan Ünsal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletin tüm darbe yandaşı güruhların planlarını boşa çıkardığını kaydetti.

        Ünsal, "Dünyaya gıpta ettirecek bir demokratik seçim sonucu iş başına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cumhurbaşkanımızın sandıkta bükemedikleri bileğini, demokrasi ve hukuk dışı yollarla bükme arayışında olanların tarihten ders alması gerekmektedir. Bu ülke için taş üstüne taş koymayı bırakın bilakis milletin sırtından kazandıklarıyla millete istikamet çizmeye çalışanları da yine en iyi milletin kendisi görüyor. Bizler AK Parti olarak Allah’ın izni, milletimizin oyu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde bugüne kadar ülkemize hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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