Kırşehir'de kamu personeline kurumsal sosyal medya ve yapay zeka eğitimi verildi
Kırşehir Valiliğince kentteki kamu personeline kurumsal sosyal medya ve yapay zeka eğitimi verildi.
Kırşehir Valiliğince kentteki kamu personeline kurumsal sosyal medya ve yapay zeka eğitimi verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, dijital iletişimin kamu kurumlarının vatandaşlara ulaşmasında, hizmetlerini duyurmasında ve toplumsal farkındalık oluşturmasında en etkili araçlardan biri haline geldiğini belirtti.
Sosyal medyanın kamu yararını gözeterek vatandaşlara doğru bilgiyi aktarma, toplumu bilinçlendirme ve vatandaşların kurumlara duyduğu güveni artırma alanı olduğunu aktaran Demiryürek, kurum vatandaş etkileşimini güçlendirme, vatandaşların kamusal çalışmalara katılımını teşvik etme, e-Devlet uygulamalarının yaygınlaşmasına önemli katkılar sağladığını kaydetti.
Konuşmanın ardından kurumlara ait internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının doğru ve etkin kullanımı, yapay zeka okuryazarlığı, sosyal medya programlarıyla ilgili personele eğitim verildi.
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