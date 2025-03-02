Kırşehir'de "Japonya Esintisi Duo" konseri verildi

Kırşehir'de "Japonya Esintisi Duo" konseri gerçekleştirildi.

Japonya Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzar Tahara Koji, Japonya Büyükelçiliği, Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Belediyesi işbirliğinde Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen "Japonya Esintisi Duo" konseri öncesi yaptığı konuşmada, yoğun katılım ve ilgi için teşekkür etti.

Koji, Türk-Japon ilişkileri kapsamında ilerleyen yıllarda daha fazla etkinlik yapılması gerektiğini belirtti.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise Türkiye Japonya arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı münasebetiyle çeşitli etkinliklerin yapıldığını hatırlattı.

Japonya Veliaht Prensi'ni yakın zamanda Kırşehir'in Kaman ilçesinde ağırladıklarını ifade eden Demiryürek, şunları kaydetti:

"Bu güzel ilişkilerin bir devamı olarak iki ülke arasında kültürel etkileşimi artırmak maksadıyla düzenlenen bir organizasyonda, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına müzik alanında katılmış Kırşehir'de Japon misafirlerimizi ağırlamanın memnuniyeti içindeyiz. Bu tür organizasyonların artarak devam etmesini, iki ülke arasında geçtiğimiz yüzyılın her döneminde çeşitli krizlerde vuku bulan kuvvetli dayanışma duygusunu ve ortak duyguda buluşma güzelliğinin devam etmesini diliyorum. Emeği geçenlere ve salonu dolduran Kırşehirli sanatseverlere teşekkür ediyorum."

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise benzer programların gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından saksafon çalan Sumika Tsujimoto ile piyanist Kotoko Matsuda tarafından konser verdi.