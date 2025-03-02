Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de "Japonya Esintisi Duo" konseri verildi

        Kırşehir'de "Japonya Esintisi Duo" konseri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 17:30 Güncelleme: 02.03.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de "Japonya Esintisi Duo" konseri verildi
        ABONE OL

        Kırşehir'de "Japonya Esintisi Duo" konseri gerçekleştirildi.

        Japonya Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzar Tahara Koji, Japonya Büyükelçiliği, Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Belediyesi işbirliğinde Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen "Japonya Esintisi Duo" konseri öncesi yaptığı konuşmada, yoğun katılım ve ilgi için teşekkür etti.

        Koji, Türk-Japon ilişkileri kapsamında ilerleyen yıllarda daha fazla etkinlik yapılması gerektiğini belirtti.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise Türkiye Japonya arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı münasebetiyle çeşitli etkinliklerin yapıldığını hatırlattı.

        Japonya Veliaht Prensi'ni yakın zamanda Kırşehir'in Kaman ilçesinde ağırladıklarını ifade eden Demiryürek, şunları kaydetti:

        "Bu güzel ilişkilerin bir devamı olarak iki ülke arasında kültürel etkileşimi artırmak maksadıyla düzenlenen bir organizasyonda, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına müzik alanında katılmış Kırşehir'de Japon misafirlerimizi ağırlamanın memnuniyeti içindeyiz. Bu tür organizasyonların artarak devam etmesini, iki ülke arasında geçtiğimiz yüzyılın her döneminde çeşitli krizlerde vuku bulan kuvvetli dayanışma duygusunu ve ortak duyguda buluşma güzelliğinin devam etmesini diliyorum. Emeği geçenlere ve salonu dolduran Kırşehirli sanatseverlere teşekkür ediyorum."

        Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise benzer programların gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından saksafon çalan Sumika Tsujimoto ile piyanist Kotoko Matsuda tarafından konser verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        İkinci Timur Cihantimur vakasında kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        İkinci Timur Cihantimur vakasında kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        İşte en çok kazanan oyuncular
        İşte en çok kazanan oyuncular
        Böyle bir seviye görülmedi
        Böyle bir seviye görülmedi
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı

        Benzer Haberler

        Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde yüzlerce kişi ilk iftarı birlikte yaptı
        Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde yüzlerce kişi ilk iftarı birlikte yaptı
        Kırşehir'de ramazan pideleri ilk sahur için fırınlarda yerini aldı
        Kırşehir'de ramazan pideleri ilk sahur için fırınlarda yerini aldı
        Kırşehir'de "zimem defteri" geleneği yaşatılıyor
        Kırşehir'de "zimem defteri" geleneği yaşatılıyor
        Hayırsever, 15 bakkal ve 2 fırının veresiye defterindeki 270 bin TL'lik bor...
        Hayırsever, 15 bakkal ve 2 fırının veresiye defterindeki 270 bin TL'lik bor...
        Kırşehir'de kamu personeline kurumsal sosyal medya ve yapay zeka eğitimi ve...
        Kırşehir'de kamu personeline kurumsal sosyal medya ve yapay zeka eğitimi ve...
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan 28 Şubat açıklaması
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan 28 Şubat açıklaması