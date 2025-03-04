Kırşehir'de jandarma ekipleri kadınlara KADES'i anlattı

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde jandarma ekipleri, kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, ilçede bulunan bir tarım işletmesinde çalışan 60 kadınla toplantı yaptı.

Toplantıda, KADES, Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünce verilen hizmetler hakkında bilgi verildi.

Cep telefonlarına KADES'in nasıl yükleneceğini anlatan ekipler, kadınlardan çevrelerini de bilgilendirmelerini istedi.