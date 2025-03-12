Kırşehir'de ramazan ayı boyunca 21 bin kişiye iftar verilmesi hedefleniyor

Kırşehir'de oluşturulan iftar çadırında, ramazan boyunca 21 bin kişinin ağırlanması amaçlanıyor.

Kırşehir Valiliği ve Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğünce Ahi Evran Külliyesi'nde kurulan iftar çadırında her gün yüzlerce kişi bir araya geliyor.

TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hazırlanan 3 çeşit yemek ile tatlı, hurma ve su, çadıra gelen vatandaşlara ikram ediliyor.

Külliyede Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunuyor, iftar saatinin gelmesiyle yüzlerce kişi, oruç açıyor.

İftar çadırında çalışmaları yerinde inceleyen Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, AA muhabirine, ramazan ayı kapsamında çeşitli faaliyetler sürdürdüklerini söyledi.

81 ilde olduğu gibi Kırşehir'de de iftar sofralarının kurulduğunu belirten Seçilir, "Bu yıl 'Soframıza bereket, gönüllerimize merhamet' mottomuzla yola çıkıyoruz. Kırşehir'deki iftar çadırımızda 550 kişiyi ağırlıyoruz, sonradan gelen olursa diye 150 kişilik de çorbamız var. Toplamda günde 700 kişi ile bu ay kapsamında 21 bin kişiyle iftar yapmayı planlıyoruz. Ahi Evran-ı Veli'nin huzurunda yapılan iftarımıza Kırşehirlileri bekliyoruz. Yolda kalan, akşam evine yetişemeyen 'Ben Kırşehir'de nerede iftar edeceğim' diyen herkesle burada olmayı istiyoruz. Soframız, kapımız herkese açık." dedi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de ramazan bereketini yaşadıklarını, hazırlanan çadırda sıcak aile ortamında iftarda hemşehrileriyle buluştuklarını dile getirdi.