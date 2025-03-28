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        Kırşehir'de Milli İrade Platformu'ndan basın açıklaması

        Kırşehir'de Milli İrada Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:01 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:02
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        Kırşehir'de Milli İrade Platformu'ndan basın açıklaması
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        Kırşehir'de Milli İrada Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı.

        Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazının ardından toplanan grup adına TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Abdullah İnce, açıklamalarda bulundu.

        İnce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması yürütüldüğünü anımsattı.

        Bu ağır suçlamalar karşısında idarecilerin ve onları destekleyen siyasi çevrelerin hukuki zeminde cevap vermek yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti suçlayarak ülkeyi bir kaos ve şiddet girdabına sürüklemek istediğini iddia eden İnce, yerli ve milli markaları boykot ederek ekonomik saldırılar düzenlemekten, güvenlik güçlerine saldırmaya kadar varan eylemlerle kendi siyasi çıkarları uğruna ülkeyi ateşe atmaktan çekinmediklerinin açıkça görüldüğünü söyledi.

        İnce, şunları kaydetti:

        "Karşımızda savunma hakkına ve yargı bağımsızlığına saygı duymak yerine, vandalizmi tercih eden, kutsal mabetlerimize zarar vermekten bile geri durmayan, Cumhurbaşkanımızın merhum annesine dil uzatacak kadar alçalan azgın bir güruh vardır. Bu kifayetsiz muhterislerin oyunlarını da amaçlarını da çok iyi tanıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Hukuk ve adalet içinde kalarak bütün oyunları bozacağız. Asla geri adım atmayacağız."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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