Kırşehir'de bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı

Ramazan Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanan Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir aksında trafik denetimlerine ağırlık verildi.

Niğde-Ankara Otoyolu Kırşehir Gişeleri jandarma uygulama noktasına gelen Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, denetimlere katılarak durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet etti.

Buradan İnanç köyü yakınlarındaki uygulama noktasına geçen Vali Demiryürek, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Denetim sırasında sürücülerle görüşen Demiryürek, "Yolun sonu bayram olsun" ve "Hayırlı, bereketli, mutlu bayram" temennilerini sürücü ve yolculara iletti. Araçta bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, bayram çikolatası da ikram edildi.

Denetimler sonrası gazetecilere açıklama yapan Demiryürek, Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla trafikte yoğunluğun arttığını, gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Bayram boyunca trafik ve asayiş denetimlerinin aralıksız süreceğini ifade eden Demiryürek, "Jandarma bölgemizde trafik tim sayımız 11 gündüz, 6 gece olmak üzere 17'ye, polis bölgemizde ise 37'si gündüz 9'u gece olmak üzere 46'ya yükseltildi. Ayrıca bayram süresince asayiş tim sayımız 208'i gündüz, 63'ü gece olmak üzere 271'e çıkarılmıştır. İlimiz genelinde 38'i gündüz, 24'ü gece görev yapacak şekilde 62 motorize asayiş ekibimiz olacak. Bunlara ek olarak 32 çift yaya devriye, 640 emniyet personelimiz sahada aktif olarak görev yapacaktır." dedi.