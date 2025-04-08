Geleceğin mühendisleri dijital sıfır atık laboratuvarıyla kendilerini geliştiriyor

SERKAN GÜNER - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan "Dijital sıfır atık iş birliği" protokolü kapsamında oluşturulan laboratuvarda, mühendislik öğrencileri teorik bilgileri uygulama fırsatı buluyor.

KAEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi binasında açılan laboratuvarda, öğrenciler teorik bilgileri pratikte uygulamanın yanı sıra, sıfır atık ve geri dönüşüm konularını da deneyimliyor.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, AA muhabirine öğrencilerin yeni laboratuvarda geleceğin sorunlarından dijital atıkların geri dönüşümünü sağlamak için uygulamalı eğitim aldıklarını söyledi.

Laboratuvarda 20'ye yakın öğrencinin eğitim aldığını belirten Karahocagil, "Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürüttüğümüz Türkiye'de ilk defa uygulanan örnek bir proje. Bundan sonra diğer iller tarafından da uygulanacaktır diye düşünüyoruz. Dijital atıkların uygun geri dönüşümleri ve sürdürülebilirlik için önemli bir faaliyet. Bunu geliştirmek, öğrenci sayısını artırmak ve daha geniş imkanlarla yeni laboratuvarlar açmayı planlıyoruz." dedi.

Bu uygulamaların öğrencilere önemli kazanımlar sağladığını dile getiren Anıl, "Kamuda çok az yerde bu tarz tamir ve bakım işinin gerçekleştiğini gördük. Biz de Kırşehir'de bunu oluşturduk. İl Emniyet Müdürlüğümüz ve biz 6-7 aylık bir süre zarfında 700 bin liraya yakın tasarruf da sağladık. Geri dönüşüme gidecek ürünlerin bakım onarımı, bazı cihazları kombin ederek yeni bir cihaz oluşturulmasını sağladık. Tabletlerimizin, bilgisayarlarımızın monitörlerimizin de bakımlarını yaparak ekonomiye kazandırdık." diye konuştu.

Laboratuvarda uygulama dersleri veren İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Haberleşme Şube Müdürü Kazım Anıl, öğrenciler için teknik cihazlarla donatılan bir alan oluşturduklarını, ilk olarak bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi herhangi bir cihazın ana kart şemasının okunması, arıza tespiti ve nasıl giderileceğine yönelik eğitimler verdiklerini anlattı.

Kırşehir Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ise dijital dünyada atık yönetiminin giderek önem kazandığını, laboratuvarın geleceğin mühendisleri için önemli fırsat sunduğunu vurguladı.

Anıl, öğrencilerin kendilerini geliştirerek birçok cihazı onarma yetisi kazandığına işaret ederek, laboratuvarda öğrencilere 140 ders verdiklerini ifade etti.

- Öğrenciler eğitimden memnun

Öğrencilerden Buğra Potuk, "Bu eğitime kadar, donanım kısmında bir şeyler yapmak istiyordum ama artık tamamen ana kart üzerinde bir meslek yapmayı düşünüyorum çünkü bu alanda işe girme ihtimalim daha yüksek." dedi.

Büşra Nur Deniz ise aldıkları eğitimin çok büyük avantaj olduğunu, iş hayatında fazlasıyla işine yaracağını söyledi.

Ruveyda Cerit de aldığı eğitimle tablet ve telefon gibi işlemcili ürünlerde arızaları tespit edebildiğini, bu eğitimin mesleğine büyük katkısı olacağını dile getirdi.

Alperen Çelik ise laboratuvarda öğrendiklerinin paha biçilmez bir tecrübe oluşturduğunu, veri kurtarma alanında kendini geliştirerek ilerlemek istediğini kaydetti.