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        Polisler, öğrencilerin atıkları geri dönüştürdüğü kafede dinleniyor

        SERKAN GÜNER - Kırşehir'de polis ve lise öğrencilerinin işbirliğinde sıfır atık projesi kapsamında geri dönüştürülen eşyalar, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında oluşturulan "Cafe Mola"da kullanılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:13 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:23
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        Polisler, öğrencilerin atıkları geri dönüştürdüğü kafede dinleniyor
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        SERKAN GÜNER - Kırşehir'de polis ve lise öğrencilerinin işbirliğinde sıfır atık projesi kapsamında geri dönüştürülen eşyalar, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında oluşturulan "Cafe Mola"da kullanılıyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü, doğada atıkların azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi amacıyla sıfır atığın önemini vurgulayan proje başlattı.

        Ahşap palet, varil, lastik tekerlek gibi atık eşyaların değerlendirildiği, dinlenme, kitap okuma ve vakit geçirme alanı oluşturmak isteyen müdürlük, bu kapsamda Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile çalışmalara başladı.

        Emniyet Müdürlüğü tarafından temin edilen atık malzemeler, lise öğrencilerine teslim edildi. Lisenin atölyesinde çalışmaya başlayan öğrenciler, bir ayda bunlardan masa, sandalye, kitaplık, saksı, mangallık, duvar süsü ve benzeri eşyalar yaptı.

        Eşyalar, polisler ve öğrenciler tarafından İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının 2. katında oluşturulan alana taşındı, kurulumu yapıldı.

        "Geçmişten geleceğe tatlı bir mola" sloganı ile "Cafe Mola" ismi verilen alanda, emniyet personelinin yanı sıra misafirler için de dinlenme alanı oluşturuldu.

        - Okula da atık malzemelerden kafe yapacaklar

        Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Vahapoğlu, AA muhabirine, sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüm çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı proje kapsamında öğrencilerin gönüllü çalışmalar yaptığını vurgulayan Vahapoğlu, atıl bir ürünün işlendikten sonra kullanışlı bir malzemeye dönüştüğünü gören öğrencilerin şevkle çalıştıklarını belirtti.

        Ürünlerden çok güzel sonuçlar aldıklarını anlatan Vahapoğlu, şunları kaydetti:

        "Öğretmen ve öğrencilerimiz çıkan ürünleri gördükten sonra okulumuza da yapmaya karar verdik. Aynı kafeden ya da bir benzerini atık malzemelerden geri dönüştürerek hem ekonomiye katmak hem de öğrencilerimizin zevkle bir iş yapmasını sağlamak amacıyla okulumuza da böyle bir kafe ya da ziyaretçi karşılama nöbet noktası yapmaya başlıyoruz. Çocukların çok hoşuna gitti, kendilerini geliştiriyorlar. Atık malzemeye bakış açıları da değişmiş oldu. Bir malzemeden ne çıkarabiliriz, bunu ekonomiye nasıl çevirebiliriz, ondan masa, sandalye yapabiliriz miyiz diye düşünmeye başladılar. Çocukların da ufku açılmaya başladı."

        - Öğrenciler projede yer almaktan memnun

        Lise öğrencilerden Akın Savaş, arkadaşlarıyla beraber, öğretmenlerinin desteğiyle atık malzemelerden yepyeni ürünler hazırladıklarını söyledi.

        Gelen atık malzemelerin kesilmesi, matkapla delinmesi, montajla birleştirilmesi ve kaynaktan sonra boyanması işini arkadaşlarıyla birlikte zevkle yaptıklarını anlatan Savaş, sonrasında okulda biten ürünleri İl Emniyet Müdürlüğüne götürdüklerini dile getirdi.

        Mehmet Benli ise geri dönüşüm için gelen ürünlerden koltuk olacakların montajını ve boyamasını yaptıklarını, atık lastik tekerlekleri yeni bir sandalyeye dönüştürdüklerini ifade etti.

        Veli Ertem ise polislere destekte bulundukları çok güzel bir çalışmaya imza attıklarını ve kentte buna benzer bir kafe bulunmadığını belirtti.

        Zebiullah Özbek de polislerden gelen projeyle paletlerden, varilden, lastiklerden geri dönüşüm ürünleri olarak masa ve sandalye oturmak bankları yaptıklarını anlattı.

        İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal da gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hazırladıkları projeyle, personel ve misafirlerinin dinlenmesi, moral ve motivasyonunu sağlanması ile kitap okunması için alan oluşturulduğunu söyledi.

        Kartal, atık malzemelerden oluşturulan kafenin hazırlanmasında emekleri bulunan öğrenci, öğretmen ve polislere teşekkür etti.

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