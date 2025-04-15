Kırşehir Emniyet Müdürlüğü öğrencileri sinemaya götürdü

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencileri sinemaya götürdü, müze gezisi düzenledi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, "Emniyetle Kültür ve Sanat Günleri" projesi kapsamında kent merkezi ve ilçelerde eğitim gören 750 öğrenciyle bir araya gelindiği ifade edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden öğrencilere kurumdaki birimler hakkında bilgi verildiği belirtilen açıklamada, polisin görev ve sorumluluklarının anlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizin birlik ve beraberliğini güçlendirmek, sınav stresini azaltmak, yaşadığımız şehrin geçmişini anlatmak, okul çağlarından itibaren gençlere zararlı alışkanlıklar ve zararlı oluşumlar hakkında farkındalık oluşturularak bilinçlendirilmeleri ve şiddete varan aşırılıkların önlenmesi amacıyla bilgilendirmeler yapılmış, ardından 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi izletilerek, Kırşehir Müzesi gezisi düzenlenmiştir."