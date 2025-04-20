Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de 22 yıl önce şehit olan Onbaşı Haydar Işık için mevlit okutuldu

        Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği, Şırnak'ta 2003 yılında görevdeyken aracın devrilmesiyle şehit düşen Onbaşı Haydar Işık için mevlit programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 14:30 Güncelleme: 20.04.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de 22 yıl önce şehit olan Onbaşı Haydar Işık için mevlit okutuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği, Şırnak'ta 2003 yılında görevdeyken aracın devrilmesiyle şehit düşen Onbaşı Haydar Işık için mevlit programı düzenledi.

        Dernek binasında düzenlenen programda, Işık ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Programda konuşan Dernek Başkanı Yunus Erdoğdu, anne ve babası yakın dönemde vefat eden şehidin iki kardeşi ile birlikte bu programı organize ettiklerini söyledi.

        Şehitlerin emaneti olarak gördükleri aileleri ve yakınlarıyla sürekli ilgilendiklerini ve bir araya geldiklerini ifade eden Erdoğdu, onların fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirtti.

        Erdoğdu, "Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği olarak, Şırnak'ta görev yaptığı sırada 2003 yılında şehit olan Onbaşı Haydar Işık'ın şehadetinin yıl dönümünde, şehidimizin kardeşleriyle mevlit programı düzenledik. Şehidimizin anne ve babasının vefat etmesi hasebiyle, şehidimizin kardeşlerinin katkılarıyla derneğimizde şehit ailelerimizle bir araya geldik. Mevlidimize katılan şehit ailelerimiz ve gazilerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Erdoğdu ile programa katılan İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, şehit ailesine plaket takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı!
        Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Cinayet davasında aranırken çocuk yapmışlar!
        Cinayet davasında aranırken çocuk yapmışlar!
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!

        Benzer Haberler

        Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, 196 şehit için mevlit programı düzenledi
        Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, 196 şehit için mevlit programı düzenledi
        Kırşehir ve Sivas'ta Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
        Kırşehir ve Sivas'ta Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
        Kırşehir'de 3 ayda 390 işletme denetlendi
        Kırşehir'de 3 ayda 390 işletme denetlendi
        Kırşehir'de türkülerin önemi konuşuldu
        Kırşehir'de türkülerin önemi konuşuldu
        Kırşehir'de "Genç Ahiler Diplomatlık Yolunda" projesiyle öğrenciler mesleği...
        Kırşehir'de "Genç Ahiler Diplomatlık Yolunda" projesiyle öğrenciler mesleği...
        Kırşehir'de MEB AKUB ekibi, arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi
        Kırşehir'de MEB AKUB ekibi, arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi