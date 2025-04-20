Kırşehir'de 22 yıl önce şehit olan Onbaşı Haydar Işık için mevlit okutuldu

Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği, Şırnak'ta 2003 yılında görevdeyken aracın devrilmesiyle şehit düşen Onbaşı Haydar Işık için mevlit programı düzenledi.

Dernek binasında düzenlenen programda, Işık ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Programda konuşan Dernek Başkanı Yunus Erdoğdu, anne ve babası yakın dönemde vefat eden şehidin iki kardeşi ile birlikte bu programı organize ettiklerini söyledi.

Şehitlerin emaneti olarak gördükleri aileleri ve yakınlarıyla sürekli ilgilendiklerini ve bir araya geldiklerini ifade eden Erdoğdu, onların fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirtti.

Erdoğdu, "Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği olarak, Şırnak'ta görev yaptığı sırada 2003 yılında şehit olan Onbaşı Haydar Işık'ın şehadetinin yıl dönümünde, şehidimizin kardeşleriyle mevlit programı düzenledik. Şehidimizin anne ve babasının vefat etmesi hasebiyle, şehidimizin kardeşlerinin katkılarıyla derneğimizde şehit ailelerimizle bir araya geldik. Mevlidimize katılan şehit ailelerimiz ve gazilerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.