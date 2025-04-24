KAEÜ'de "Metaverse ve Yapay Zeka ile Gelecek" konulu konferans düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Yapay Zeka Koordinatörlüğü tarafından "Metaverse ve Yapay Zeka ile Gelecek" konulu konferans gerçekleştirildi.

Üniversitenin Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, metaverse ve yapay zekanın hayatın içinde yer aldığını söyledi.

Yapay zekanın, dijital çağın itici gücü haline geldiğini ve tüm insanlığı etkilediğini vurgulayan Şimşek, bu sistemin veri işleyen bir yapıdan öğrenen, karar veren, öneride bulunan bir sistem haline geldiğini hatırlattı.

Üniversite olarak Yapay Zeka Koordinatörlüğü kurulduğunu ve amaçlarının üniversitenin akademik, yönetsel ve teknolojik birimlerinde yapay zeka uygulamalarını yaygınlaştırılması olduğunu dile getiren Şimşek, stratejik bir öncelik olarak güçlü bir dijital dönüşüm altyapısı oluşturmayı, yapay zeka ile yeni ufuklar kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Türkiye Düşünce Platformu Başkanı Taşkın Koçak, metaverse ve yapay zekanın hayattaki yerini anlatarak, gelecekteki yaşamı betimleyen bazı kısa filmlerden örnekler gösterdi.