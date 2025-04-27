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        Kırşehir'de kaybolan büyükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu

        Kırşehir'in Boztepe ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 15:08 Güncelleme: 27.04.2025 - 15:08
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        Kırşehir'de kaybolan büyükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu
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        Kırşehir'in Boztepe ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

        İlçede hayvancılıkla uğraşan M.S, kaybolan bir büyükbaş hayvanını bulamayınca jandarmadan yardım istedi.

        Çalışma başlatan ekipler, hayvanı ilçe merkezine yakın bir arazide buldu.

        Ekipler, hayvanı sahibine teslim etti. M.S. de yardımları için kendilerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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