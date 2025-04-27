Kırşehir'de kaybolan büyükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
İlçede hayvancılıkla uğraşan M.S, kaybolan bir büyükbaş hayvanını bulamayınca jandarmadan yardım istedi.
Çalışma başlatan ekipler, hayvanı ilçe merkezine yakın bir arazide buldu.
Ekipler, hayvanı sahibine teslim etti. M.S. de yardımları için kendilerine teşekkür etti.
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