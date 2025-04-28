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        Kırşehir'de "Ahilik Anlayışında Meslek ve Ahlak" kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Ahilik Anlayışında Meslek ve Ahlak" konulu kısa film yarışmasında ödüller, törenle sahiplerine verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 14:12 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:16
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        Kırşehir'de "Ahilik Anlayışında Meslek ve Ahlak" kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Ahilik Anlayışında Meslek ve Ahlak" konulu kısa film yarışmasında ödüller, törenle sahiplerine verildi.

        KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, yüzyıllardır Anadolu'nun manevi ve ekonomik hayatına yön vermiş Ahilik geleneğinin, yalnızca bir esnaf teşkilatı değil, aynı zamanda bir hayat biçimi olduğunu söyledi.

        Ahiliğin bir ahlak ve medeniyet okulu olması özelliğiyle insanları yetiştirdiğini ifade eden Demiryürek, şunları kaydetti:

        "Ahi Evran'ın öncülüğünde şekillenen bu kutlu yol, ticareti ahlakla zanaatı sanatla toplumu ise kardeşlik ruhu ile yoğurmuştur. Ahilik toplumun tüm fertlerine hitap eden, sadece mesleki becerilere değil, yüksek ahlaki değerlerle donatılmasını esas alan bir anlayıştır. Yarınlara ışık tutacak evrensel bir öğretidir. Kısa filmler ile Ahilik değerlerini sinema sanatı ile buluşturarak, izleyen herkesi düşündüren ve duygulandıran yanlarını ortaya koydunuz. Hepinizi yürekten kutluyorum. Yarışmaya katılanları tebrik ediyorum."

        KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ise Ahilik değerlerinin toplumun her kesimine sanat diliyle ulaşmasına katkı sağlayacak bu yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

        Sanatın evrensel dilini kullanarak çekilen birbirinden güzel kısa filmlerle Ahilik değerlerini anlayan ve en güzel şekilde anlatan kültürün genç ahilerini tebrik ettiğini belirten Karahocagil, "Çalışmak ve üretmek, helalinden kazanmak, bir zanaat ehli olmak ve kimseye el açmamak, tüm yaratılanları Yaradan'ın emaneti bilip, hak ve adalet üzere olmak, aldanmamak, aldatmamak, Ahilik'te vazgeçilmez erdemlerdir. Ahiliğin daha iyi anlatılması ve anlaşılması için kısa filmler hazırlayan tüm katılımcılara teşekkür ederiz." diye konuştu.

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da geleceğin teminatı gençlerin Ahilik konusunu sinema yoluyla anlatmalarının çok kıymetli ve önemli olduğunu belirtti.

        Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Durmuş Can ile İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen'in konuşmalarının ardından kısa film yarışmasında dereceye giren filmler izlendi.

        Törende protokol üyelerince, birincilik ödülü "İki Yol" filmiyle Pamukkale Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, ikincilik ödülü "Altın Bileklik" filmiyle Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, üçüncülük ödülü "Miras" filmiyle Düzce'den Adnan Menderes Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, mansiyon ödülü ise "Gelenekten Geleceğe Ahilik ve Zanaat" filmiyle Rize Merkez Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine verildi.

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