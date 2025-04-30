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        Kırşehirli dağcılar, 1823 metre yüksekliğindeki Demirli Kale Tepe'nin zirvesine tırmandı

        Kırşehirli dağcılar, Kaman ilçesinde yer alan 1823 metre yüksekliğindeki Demirli Kale Tepe'ye tırmanış düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 17:05 Güncelleme: 30.04.2025 - 17:09
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        Kırşehirli dağcılar, 1823 metre yüksekliğindeki Demirli Kale Tepe'nin zirvesine tırmandı
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        Kırşehirli dağcılar, Kaman ilçesinde yer alan 1823 metre yüksekliğindeki Demirli Kale Tepe'ye tırmanış düzenlendi.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğinin 2025 yılı planlı faaliyetleri kapsamında kentteki 4 dağcı, yoğun sağanak altında1823 metre yüksekliğindeki Demirli Kale Tepe'nin zirve noktasına güçlükle ulaştı.

        Zirvede Türk bayrağını açan dağcılar, daha sonra yaklaşık 1,5 saat süren doğa yürüyüşüne başladı.

        Tırmanışlarını başarıyla tamamlayan dağcılar, Kale Tepe bölgesindeki farklı güzergahların keşiflerini sürdürdü.

        Kırşehir İl Temsilciliği yetkilileri, faaliyetlerin bölge doğasının tanıtımına katkı sunduğunu, aynı zamanda doğa için farkındalığı artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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