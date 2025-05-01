Kırşehir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

Denetimlerde 607 kişi incelendi, yapılan kontrol ve sorgularda 4'ü vize ihlali yapan, 14'ü Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 ekip ve 42 personelin katılımıyla kent genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.

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