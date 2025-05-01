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        Kırşehir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırşehir'de polisin yaptığı uygulamada 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:44 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:53
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        Kırşehir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırşehir'de polisin yaptığı uygulamada 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 ekip ve 42 personelin katılımıyla kent genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.

        Denetimlerde 607 kişi incelendi, yapılan kontrol ve sorgularda 4'ü vize ihlali yapan, 14'ü Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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