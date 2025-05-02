Kırşehir'de öğretmenler şiir ve romanların önemini konuştu

Programda yazar Zeki Bulduk da "Kemal Tahir Romanlarında Anadolu İnsanı" başlıklı sunum yaptı.

Yapay zekanın farklı bir yaklaşım benimsediğini ve şiirin dilini, temasını, sembolizmini analiz edebildiğini ancak yorumlarının genellikle yüzeysel kaldığını ve derin edebi analizlerde yetersiz olabileceğini anlatan Tunç, yapay zekanın şiir yorumlamada dengeli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurguladı.

Kırşehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında öğretmenler, Türk edebiyatında şiir ve romanları konuştu

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