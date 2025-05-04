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        Kırşehir'de çocuklar Gazze'ye destek için yürüdü

        Kırşehir'de çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 15:56 Güncelleme: 04.05.2025 - 15:59
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        Kırşehir'de çocuklar Gazze'ye destek için yürüdü
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        Kırşehir'de çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kırşehir Kudüs Platformu öncülüğünde Ahi Evran Külliyesi önünde başlayan yürüyüşte, çocuklar Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı.

        İsrail aleyhine sloganlar atılan grup, Cacabey Meydanı'na yürüdü.

        Basın açıklamasını okuyan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Fatma Hifa Kaburga, çocukların sevgi, barış ve güven içinde yaşamaları gerektiğini söyledi.

        Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de çocukların, İsrail'in saldırıları sonucu büyük acılar yaşadığını belirten Kaburga, şunları kaydetti:

        "Okullar yıkılıyor, evler bombalanıyor, aileler yok oluyor. Gazze'deki çocuklar sadece çocuk olmak istiyor. Annesinin elini tutmak, kitaplarla büyümek istiyor. Biz burada huzurla yaşarken, Gazze'deki kardeşlerimiz hayatta kalmak için mücadele veriyor. Bugün onların sesi olmak, dünyaya haykırmak istiyoruz. Çocuklar ölmesin, Gazze'de çocuklar yaşasın. Çocuklar korkuyla değil, sevgiyle yaşamalı. Savaşsız, adil, sevgiyle dolu bir dünyayı hep birlikte kurabiliriz. Gazze'de şehit olan çocukları unutmayacağız."

        Program, yapılan dualarla sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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