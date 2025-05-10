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        TÜGVA Kırşehir İl Temsilciliği 5. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir İl Temsilciliği 5. Olağan İl Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 21:18 Güncelleme: 10.05.2025 - 21:19
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        TÜGVA Kırşehir İl Temsilciliği 5. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir İl Temsilciliği 5. Olağan İl Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vakfın gençlik çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendiren TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Seba, ilim irfanla yoğrulmuş, karakter sahibi gençlik yetiştirmeyi, gençlerin sadece bugününü değil yarınını da inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Türkiye'nin 81 il ve 605 ilçesinde faaliyetlerine ilk günkü heyecan ve aşkla çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Seba, eğitimden bilime, spordan sanata, gençliğin var olduğu her alanda güçlü teşkilat yapısıyla onlara destek olmayı sürdürdüklerini kaydetti.

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ise ülkenin ve milletin geleceği olan gençlerin her zaman yanında ve destekçileri olduklarını belirtti.

        Genel kurulda Abdullah İnce, yeniden TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi seçildi.

        İnce, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

        Kongreye, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gençler ve öğrenciler katıldı.

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