Kırşehir'de vatandaşın bitkin halde bulduğu leylek tedaviye alındı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir vatandaşın bitkin halde bulduğu leylek tedavi altına alındı.

Demirli köyünde yaşayan bir vatandaş, arazide bitkin ve halsiz halde bulduğu leyleği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ekiplerce Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen ve ilk müdahalesi yapılan leyleğin, uzun süre aç ve susuz kaldığı belirlendi.

Leyleğin, tedavi ve iyileşme sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekipleri, duyarlılığı için vatandaşa teşekkür etti.