Kırşehir'in lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

Kırşehir'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisi'nde kentin mutfak kültürü tanıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda kentteki kurum ve kuruluş tarafından hazırlanan coğrafi işaretli çirleme ve cemele biberinden yapılan dolma, Ahi çorbası, Ahi helvası, besmeç, çığırtma, su böreği, sütlaç ve gül şerbeti gibi yöresel lezzetler katılımcılara ikram edildi.

TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Esa Şahin, yemekler hakkında Vali Murat Sefa Demiryürek ve protokol üyelerine bilgi verdi.

Programın ardından konuşan Demiryürek, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Kırşehir yöresine ait özel yemekleri gördüklerini belirtti.

Türk mutfağının geleneksel ve sağlıklı mirasının taşıyıcısı olan ürünlerin doğallığı, lezzeti, özgün saklama ve pişirme teknikleriyle parıldayan bir cevher olduğunu kaydeden Demiryürek, her yöresel yemekte büyük emek olduğunu söyledi.