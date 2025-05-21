Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'in lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

        Kırşehir'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:11 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'in lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisi'nde kentin mutfak kültürü tanıtıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda kentteki kurum ve kuruluş tarafından hazırlanan coğrafi işaretli çirleme ve cemele biberinden yapılan dolma, Ahi çorbası, Ahi helvası, besmeç, çığırtma, su böreği, sütlaç ve gül şerbeti gibi yöresel lezzetler katılımcılara ikram edildi.

        TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Esa Şahin, yemekler hakkında Vali Murat Sefa Demiryürek ve protokol üyelerine bilgi verdi.

        Programın ardından konuşan Demiryürek, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Kırşehir yöresine ait özel yemekleri gördüklerini belirtti.

        Türk mutfağının geleneksel ve sağlıklı mirasının taşıyıcısı olan ürünlerin doğallığı, lezzeti, özgün saklama ve pişirme teknikleriyle parıldayan bir cevher olduğunu kaydeden Demiryürek, her yöresel yemekte büyük emek olduğunu söyledi.

        Demiryürek, Kırşehir mutfağının mirasını korumak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmada herkesin ortak sorumluluğu bulunduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Ertan hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada!
        Ertan hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada!
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Adresine hastaneyi de ekledi

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de vatandaşın bitkin halde bulduğu leylek tedaviye alındı
        Kırşehir'de vatandaşın bitkin halde bulduğu leylek tedaviye alındı
        Afganistanlı yetkililerden KAEÜ Rektörü Karahocagil'e ziyaret
        Afganistanlı yetkililerden KAEÜ Rektörü Karahocagil'e ziyaret
        Kırşehir'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
        Kırşehir'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
        Kırşehir'de tarihi eser niteliği taşıyan 151 obje ele geçirildi
        Kırşehir'de tarihi eser niteliği taşıyan 151 obje ele geçirildi
        Emine Erdoğan'dan arkeolog Omura için başsağlığı mesajı (2)
        Emine Erdoğan'dan arkeolog Omura için başsağlığı mesajı (2)
        Kırşehir'de gençler Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele sergisini gezdi
        Kırşehir'de gençler Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele sergisini gezdi