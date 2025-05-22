Kırşehir'de 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası bulunan O.Ş'yi (28), Çiçekdağı ilçesi Köseli beldesinde saklandığı adreste yakaladı.

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