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        Kırşehir'de 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kırşehir'de hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:42 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:42
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        Kırşehir'de 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Kırşehir'de hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma ve Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası bulunan O.Ş'yi (28), Çiçekdağı ilçesi Köseli beldesinde saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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