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        Kırşehir'de "Arazide Kayıp Arama Tatbikatı" yapıldı

        Kırşehir'de çeşitli kurumların katılımıyla "Arazide Kayıp Arama Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 24.05.2025 - 15:28
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        Kırşehir'de "Arazide Kayıp Arama Tatbikatı" yapıldı
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        Kırşehir'de çeşitli kurumların katılımıyla "Arazide Kayıp Arama Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AFAD koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, UMKE, MEB AKUB ve Destek AFAD Gönüllülerinin katılımıyla Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda tatbikat yapıldı.

        Yaz sezonunun gelmesiyle arazi ve kırsal alanlarda yaşanabilecek kaybolma ya da mahsur kalma vakalarının artma riskine karşı, bütünleşik afet yönetimi sistemi çerçevesinde etkin ve koordineli müdahale gerçekleştirebilmek ve birlikte çalışma kültürü oluşturabilmek amacıyla "Arazide Kayıp Arama Tatbikatı" ilgili kurumlarla gerçekleştirildi.

        Tatbikatın icrasında telsiz haberleşmesi, arama tekniklerinin kullanılması, yaralının güvenli yere taşınması, iz takibi, karadan kontrol edilen hava taşıtlarının etkin kullanımı, köpeklerle arama ve alan taraması teknikleri kullanılırken, oluşturulan koordinasyon merkezinde kayıp arama çalışmaları takip edildi.

        Ayrıca tatbikatla akredite edilen ekiplerin adaptasyonları sağlanarak bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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