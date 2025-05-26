Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de baraj gölünde teknenin alabora olmasıyla boğulan balıkçının cenazesi defnedildi

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde Hirfanlı Baraj Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu boğulan 40 yaşındaki İsa Laçin'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 17:41 Güncelleme: 26.05.2025 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de baraj gölünde teknenin alabora olmasıyla boğulan balıkçının cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde Hirfanlı Baraj Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu boğulan 40 yaşındaki İsa Laçin'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaman Devlet Hastanesi morgundan alınan Laçin'in cenazesi, yakınları tarafından Savcılıkurutlu köyüne getirildi.

        Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından köydeki aile mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, Laçin'in ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

        Öte yandan kaza sonrası kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşan ve solunum sıkıntısı yaşadığı için Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kardeşlerden Sezer Laçin'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        - Olay

        Balıkçı 4 kardeş, dün Hirfanlı Baraj Gölü'ne kıyısı bulunan Savcılıkurutlu köyü bölgesinden gümüş balığı tutmak için göle açılmıştı. Teknenin alabora olması sonucu kardeşlerden İsa Laçin olay yerinde boğulmuş, Sezer (24), Soner (30) ve Uğur Laçin (35) ise kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşmıştı. Solunum sıkıntısı yaşayan Sezer Laçin, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas, ABD'nin Gazze için ateşkes teklifini kabul etti
        Hamas, ABD'nin Gazze için ateşkes teklifini kabul etti
        Hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı!
        Hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı!
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de tarihi eser niteliği taşıyan 82 obje ele geçirildi
        Kırşehir'de tarihi eser niteliği taşıyan 82 obje ele geçirildi
        Kırşehir'de Hirfanlı Baraj göletine açılan balıkçı teknesi alabora oldu; 4...
        Kırşehir'de Hirfanlı Baraj göletine açılan balıkçı teknesi alabora oldu; 4...
        Kırşehir'de baraj gölünde alabora olan teknedeki 4 kardeşten 1'i öldü
        Kırşehir'de baraj gölünde alabora olan teknedeki 4 kardeşten 1'i öldü
        Enes, boş arazide iple boğularak öldürülmüş halde bulundu
        Enes, boş arazide iple boğularak öldürülmüş halde bulundu
        Kırşehirli öğrenciler yemek festivalinde birinci oldu
        Kırşehirli öğrenciler yemek festivalinde birinci oldu
        Kırşehir'de jandarma ekipleri köylerdeki vatandaşı bilgilendiriyor
        Kırşehir'de jandarma ekipleri köylerdeki vatandaşı bilgilendiriyor