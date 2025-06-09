Öğrenci ve öğretmenlerin geliştirdiği robot "AhiBot", ziyaretçilere rehberlik ediyor

SERKAN GÜNER - Kırşehir'de lisedeki öğretmen ve öğrencilerin geliştirdiği "AhiBot" isimli robot, okula gelen ziyaretçilere rehberlik ediyor.

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 4 öğretmen ve 7 öğrenci, okulu tanıtması ve ziyaretçilere rehberlik etmesi amacıyla robot tasarladı.

Fiziksel donanımının ardından elektronik yazılımı, devrelerin dizaynı, hareket için motor ve sensör montajı da tamamlanan robotun yapımı yaklaşık 6 ay sürdü.

"AhiBot" ismi verilen robot, okula gelen ziyaretçileri "Ahi selamı" ile selamlayarak talebe göre ekranından sesli ve yazılı cevap veriyor.

Daha sonra ziyaretçileri istedikleri yere kadar götüren robot, görevini tamamlayıp tekrar okulun giriş noktasına dönüyor.

Okul Müdürü Hakan Vahaboğlu, AA muhabirine, okula ilk girildiğinde bir robotun gelenleri karşılaması fikrinin ardından böyle bir tasarımın ortaya çıktığını söyledi.

Robotun uzun uğraşlarla bu duruma geldiğini anlatan Vahaboğlu, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize imkan verildiği zaman nasıl bir şey ortaya çıkacağını göstermek istedik ve böyle bir robot yaptık. Robot, şu anda okula gelen ziyaretçilerimizi karşılıyor, gitmek istedikleri yere kadar eşlik edip tekrar görev yerine dönüyor. Meslek liseleri olarak geleneklerine bağlı, teknolojiyi yakalamış öğrenciler yetiştirdiğimiz için ismini de 'AhiBot' koyduk, Ahi selamı yapsın istedik." diye konuştu. Vahaboğlu, robotu geliştirerek farklı kurumların talep etmesi durumunda onlara da tasarım yapabileceklerini dile getirdi. - "Şu anda istediğimiz şekilde hareket ediyor" Makine teknolojisi öğretmeni Cemalettin Sökülmez de robotun insan boyutunda olması gerektiğini belirterek, ayak kısmının da tekerlekli ve stabil çalışmasını planladıklarını anlattı. Defalarca şekil değiştirmek zorunda kaldıklarını anlatan Sökülmez, "Boy, hacim, içindeki motorlar ve kolların hareket etmesi gibi çok tasarım yaptık. Bu aşamaya gelmesi yaklaşık 6 ayımızı aldı. Robotumuz şu anda istediğimiz şekilde hareket ediyor. Öğrencilerimizle kol ve kafa hareketleri gibi mekanik olarak ne varsa takım tezgahlarında işledik. Sonra da bunların montajını yaptık." diye konuştu.

Öğretmenlerden Recep Aydoğan da robotun üst ve kafa kısmını 3 kez tasarlamak zorunda kaldıklarını belirterek, tüm süreçte öğrencilerin farklı deneyim yaşadıklarını ve teknolojik bir ürün ortaya çıkardıklarını söyledi. - "Robot, önce gelen kişiyi algılıyor" Elektrik elektronik öğretmeni Resul Köksal da zemindeki siyah beyaz şeritleri algılayan otonom sistemi bulunan robotun, önünde engel olduğunda sesli ve görsel uyarı verdiğini anlattı. Testler sonrasında robotun son haline geldiğini dile getiren Köksal, "Robot, önce gelen kişiyi algılıyor, sensörler ara yüze sinyal göndererek 'Merhaba' diyor. Kişinin konuşması algılanarak kelimeler kontrol edilip 'müdür' dediyse onun odasına, 'memur' dediyse oraya gidecek şekilde kontrol kartı sayesinde ilgili yere yönlendiriyor." ifadelerini kullandı. Öğrencilerden Mert Miraç Oluk da "Öğretmenlerimizle atölyede boyun, el ve kol kısmını 3D yazıcılarda, gövdesini de bükümle tezgahlarımızla yaptık. Tasarımını defalarca denedik, en uygununu bulduk. Günlerce bunun için uğraştık, en sonunda bu sonuca ulaştık ve başardık." dedi.