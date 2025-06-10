Kırşehir'de hükümlülerin ürettiği gıda ürünleri "Ay Yıldız Kafe"de satılıyor

Kırşehir'de hükümlüler tarafından üretilen gıda ürünlerinin satılacağı "Ay Yıldız Kafe" hizmete açıldı.

Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, kurum bahçesinde oluşturulan kafeterya ve restoranda, hükümlülerin ürettiği ürünler vatandaşın hizmetine sunuldu.

Restoran, oto yıkama ve hükümlülerin el emeği ürünlerinin satışının yapıldığı mağaza ile İşyurdu Sosyal Tesisleri'nde yeni bir işkolu faaliyete geçirildi.

Ay Yıldız Kafe'de hükümlüler tarafından üretilen yeni nesil kahve çeşitleri, yaz günlerine özel soğuk içecekler ve modern lezzetlerin birleştiği tatlıların servis edildiği mekan, oyun parkı, dinlenme alanları, uygun fiyatları, güvenilir hizmet anlayışı ve doğasıyla beğeni topluyor.

Kafeterya ve restoran 08.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.