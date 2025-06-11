Kırşehir'de 57 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı

JASAT ve Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları operasyonla 57 dosyadan suç kaydı bulunan firari hükümlü ilçede yakalandı.

Ekipler, bu kapsamda Ordu'nun Fatsa ilçesinde "dolandırıcılık" suçundan yakalama kararı bulunan K.Y'nin Boztepe ilçesinde olduğunu tespit etti.

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