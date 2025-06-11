Kırşehir'de 57 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı
Kırşehir'de 57 dosyadan suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırşehir'de 57 dosyadan suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda Ordu'nun Fatsa ilçesinde "dolandırıcılık" suçundan yakalama kararı bulunan K.Y'nin Boztepe ilçesinde olduğunu tespit etti.
JASAT ve Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları operasyonla 57 dosyadan suç kaydı bulunan firari hükümlü ilçede yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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