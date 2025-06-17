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        Kırşehir'de "yağma" suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Kırşehir'de "Konut ve eklentilerinden yağma" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:20 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:20
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        Kırşehir'de "yağma" suçundan aranan hükümlü yakalandı
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        Kırşehir'de "Konut ve eklentilerinden yağma" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan ve yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda Çorum'dan "Konut ve eklentilerinden yağma" suçundan yakalama kararı bulunan A.U'nun Kırşehir'de gizlendiğini tespit etti.

        JASAT ekiplerinin yaptıkları operasyonla yakalanan firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        A.U'nun kısa bir süre önce Çorum'dan kaçarak çeşitli yollarla Kırşehir'e gelerek gizlendiği, Çorum Ağır Ceza Mahkemesinden de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası aldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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