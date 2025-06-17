Kırşehir'de "yağma" suçundan aranan hükümlü yakalandı

A.U'nun kısa bir süre önce Çorum'dan kaçarak çeşitli yollarla Kırşehir'e gelerek gizlendiği, Çorum Ağır Ceza Mahkemesinden de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası aldığı öğrenildi.

Ekipler, bu kapsamda Çorum'dan "Konut ve eklentilerinden yağma" suçundan yakalama kararı bulunan A.U'nun Kırşehir'de gizlendiğini tespit etti.

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