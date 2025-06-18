Kırşehir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Kırşehir'deki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Tesisleri önünde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve çok sayıda öğrenci, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti.

Grup adına açıklama yapan Kırşehir Genç İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Nurullah Talha Erbaşı, 7 Ekim 2023'ten bu yana 60 bine yakın insanın yaşamını yitirdiğini, Gazzelilerin oradan oraya göç etmek zorunda bırakıldıklarını söyledi.

İnsani yardımların ulaştırılamadığını, temiz suya erişilemediğini, İsrail'in uluslararası mahkemelerin kararlarını tanımadığını belirten Erbaşı, Filistin'de hastanelerin bombalandığını, gıda, ilaç, elektrik eksikliği yaşandığını hatırlattı.

Erbaşı, "Bu sessizliğe karşı bizim sesimiz çığlık olsun. Bu zulmün normalleştirilmesine karşı bizim duruşumuz direnç olsun. Siyasi görüşü, mezhebi, etnik kimliği ne olursa olsun, Filistin meselesi bir insanlık ve vicdan meselesidir. İnsan kalmak istiyorsak Filistin'e sahip çıkmak zorundayız. İsrail'in işlediği savaş suçları derhal durdurulmalıdır. İsrail ve işbirlikçileri savaş suçundan yargılanmalıdır ve cezalandırılmalıdır. Gazze'ye yönelik abluka ve saldırılar son bulmalıdır. Sınır kapıları insan yardıma derhal açılmalıdır. Bölgeye ilaç, gıda, su ve beslenme yardımları ulaştırılmalıdır. Uluslararası toplum Filistin halkının yanında yer almalıdır, güçlü ve kararlı bir tavır sergilemelidir." diye konuştu.