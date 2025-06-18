Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Kırşehir'deki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 17:18 Güncelleme: 18.06.2025 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'deki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Tesisleri önünde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve çok sayıda öğrenci, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti.

        Grup adına açıklama yapan Kırşehir Genç İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Nurullah Talha Erbaşı, 7 Ekim 2023'ten bu yana 60 bine yakın insanın yaşamını yitirdiğini, Gazzelilerin oradan oraya göç etmek zorunda bırakıldıklarını söyledi.

        İnsani yardımların ulaştırılamadığını, temiz suya erişilemediğini, İsrail'in uluslararası mahkemelerin kararlarını tanımadığını belirten Erbaşı, Filistin'de hastanelerin bombalandığını, gıda, ilaç, elektrik eksikliği yaşandığını hatırlattı.

        Erbaşı, "Bu sessizliğe karşı bizim sesimiz çığlık olsun. Bu zulmün normalleştirilmesine karşı bizim duruşumuz direnç olsun. Siyasi görüşü, mezhebi, etnik kimliği ne olursa olsun, Filistin meselesi bir insanlık ve vicdan meselesidir. İnsan kalmak istiyorsak Filistin'e sahip çıkmak zorundayız. İsrail'in işlediği savaş suçları derhal durdurulmalıdır. İsrail ve işbirlikçileri savaş suçundan yargılanmalıdır ve cezalandırılmalıdır. Gazze'ye yönelik abluka ve saldırılar son bulmalıdır. Sınır kapıları insan yardıma derhal açılmalıdır. Bölgeye ilaç, gıda, su ve beslenme yardımları ulaştırılmalıdır. Uluslararası toplum Filistin halkının yanında yer almalıdır, güçlü ve kararlı bir tavır sergilemelidir." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Mine'yi boğazını keserek katletmişti! İşte katil kocanın gerekçesi!
        Mine'yi boğazını keserek katletmişti! İşte katil kocanın gerekçesi!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Yürekleri yakan kazada karar!
        Yürekleri yakan kazada karar!
        Anneleri için traktör yaptılar
        Anneleri için traktör yaptılar
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil

        Benzer Haberler

        Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir'de kampa girdi
        Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir'de kampa girdi
        Kırşehir'de bitkin halde bulunan 2 kızıl şahin tedaviye alındı
        Kırşehir'de bitkin halde bulunan 2 kızıl şahin tedaviye alındı
        Kırşehir'de "yağma" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de "yağma" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de tefecilik operasyonu: 9 gözaltı (2)
        Kırşehir'de tefecilik operasyonu: 9 gözaltı (2)
        GÜNCELLEME - Kırşehir'de yağma, tefecilik ve dolandırıcılık yaptıkları iddi...
        GÜNCELLEME - Kırşehir'de yağma, tefecilik ve dolandırıcılık yaptıkları iddi...
        Kırşehir'de yağma, tefecilik ve dolandırıcılık iddiasıyla 9 zanlı yakalandı
        Kırşehir'de yağma, tefecilik ve dolandırıcılık iddiasıyla 9 zanlı yakalandı