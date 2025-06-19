Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Ortaokul öğrencileri "gastronomi serası"nda yetiştirilen ürünlerle turşu kurmayı öğreniyor

        Kırşehir'de ortaokul öğrencileri, "gastronomi serası"nda yetiştirilen ürünlerle turşu kurmayı deneyimliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:50 Güncelleme: 19.06.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortaokul öğrencileri "gastronomi serası"nda yetiştirilen ürünlerle turşu kurmayı öğreniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de ortaokul öğrencileri, "gastronomi serası"nda yetiştirilen ürünlerle turşu kurmayı deneyimliyor.

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında hayata geçirilen zanaat atölyeleri, TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitimlerini sürdürüyor.

        Okulun bahçesinde bulunan gastronomi serasında yetiştirilen ürünleri kendileri toplayan öğrenciler, doğal ürünlerle turşu kurmayı öğreniyor.

        Okul Müdürü Esa Şahin, AA muhabirine, kentteki 7 ve 8. sınıf öğrencilerine serada yetiştirdikleri ürünlerle turşu yapımını öğretmeye çalıştıklarını söyledi.

        Öğrencilerin aldıkları eğitimlerle üretmeyi eğlenceli bir şekilde öğrendiklerini vurgulayan Şahin, "Geleneksel ve yöresel lezzetlerimizin yapımının ardından öğrencilerimiz bu sefer turşu kurmayı öğrendi. Bahçemizde yetiştireceğimiz ahududu ve böğürtlenlerimiz olgunlaştığı zaman da reçel yapımını öğreteceğiz. Çocuklar hem geleneksel tatları hem de yöresel lezzetleri ailelerine taşımayı, hazırlamayı ve kullanmayı öğrenmiş olacak. Çocuklar turşuları zevkle yaptılar. Çocuklarımız turşu yapımında artık ailelerine önemli katkı sağlayacaklardır." diye konuştu.

        Öğretmen Ahmet Güveli de öğrencilerin geleneksel lezzetleri öğrenmesini benimsediklerini dile getirdi.

        Öğrencilerden Almina Melek İnce ise ilk kez turşu yaptığını ve çok heyecanlı olduğunu belirtti.

        İnce, "Ailemle yapmadım ama izlemiştim, ilk kez burada yaptım. Bundan sonra turşu yapmayı öğrendiğim için arkadaşlarıma da bu deneyimimi anlatacağım." dedi.

        Elif Çulha da eğitimlerle kendisinin yeni şeyler öğrendiğini belirterek, "Bu sene evimizin turşusu yapılırken annemlere yardım edeceğim, ben de yapacağım. Sabırsızlıkla yaptığımız turşunun tadını merak ediyorum." ifadesini kullandı.

        Beray Özendi ise turşu yapmanın farklı ve eğlenceli olduğunu dile getirerek, salatalık, havuç, sarımsak, maydanoz, sirke ve tuz koyduklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Ekim Apartmanında 42 kişi ölmüştü! Müteahhitlere ceza yağdı!
        Ekim Apartmanında 42 kişi ölmüştü! Müteahhitlere ceza yağdı!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        Narin'i hatırlattı! 9 yaşındaki Yasemin bıçaklanarak öldürüldü!
        Narin'i hatırlattı! 9 yaşındaki Yasemin bıçaklanarak öldürüldü!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        “Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmakta"
        “Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmakta"
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Kırşehir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir'de kampa girdi
        Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir'de kampa girdi
        Kırşehir'de bitkin halde bulunan 2 kızıl şahin tedaviye alındı
        Kırşehir'de bitkin halde bulunan 2 kızıl şahin tedaviye alındı
        Kırşehir'de "yağma" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de "yağma" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de tefecilik operasyonu: 9 gözaltı (2)
        Kırşehir'de tefecilik operasyonu: 9 gözaltı (2)
        GÜNCELLEME - Kırşehir'de yağma, tefecilik ve dolandırıcılık yaptıkları iddi...
        GÜNCELLEME - Kırşehir'de yağma, tefecilik ve dolandırıcılık yaptıkları iddi...