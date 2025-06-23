Kırşehir'de Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi
Kırşehir'in Mucur ilçesinde, bir araçta Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.
Kırşehir'in Mucur ilçesinde, bir araçta Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kargın köyü yakınlarında yol uygulaması yaptı.
Bu kapsamda M.A'nın kullandığı otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirdi.
56 santimetre uzunluğunda ve 32 santimetre genişliğindeki mezar steli, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Sürücü M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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