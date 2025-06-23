Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi

        Kırşehir'in Mucur ilçesinde, bir araçta Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:16 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'in Mucur ilçesinde, bir araçta Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kargın köyü yakınlarında yol uygulaması yaptı.

        Bu kapsamda M.A'nın kullandığı otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirdi.

        56 santimetre uzunluğunda ve 32 santimetre genişliğindeki mezar steli, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Sürücü M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Devlet Bahçeli: Herkes kirli rolünü oynamakta
        Devlet Bahçeli: Herkes kirli rolünü oynamakta
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Elektrikli oto reklamlarına 15.8 milyon TL ceza
        Elektrikli oto reklamlarına 15.8 milyon TL ceza
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum
        Bakan Şimşek'ten Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten Hürmüz Boğazı açıklaması
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        İzin yerine para istenemez
        İzin yerine para istenemez
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de jandarma vatandaşları anız ve örtü yangınlarına karşı uyardı
        Kırşehir'de jandarma vatandaşları anız ve örtü yangınlarına karşı uyardı
        KAEÜ'nün yeni yatırımlarla hızla büyüyor
        KAEÜ'nün yeni yatırımlarla hızla büyüyor
        Kırşehir'de 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Çocuklarının kendisinden habersiz başvuru yaptığı YKS'ye girip, 59 yaşında...
        Çocuklarının kendisinden habersiz başvuru yaptığı YKS'ye girip, 59 yaşında...
        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Kırşehir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Kırşehir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı