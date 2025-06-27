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        Kırşehir'de "Bilim Kafe" etkinliğinde kentteki tarım uygulamaları anlatıldı

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda "Kırşehir'deki Tarım Uygulamaları" başlıklı etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 20:40 Güncelleme: 27.06.2025 - 20:45
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        Kırşehir'de "Bilim Kafe" etkinliğinde kentteki tarım uygulamaları anlatıldı
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda "Kırşehir'deki Tarım Uygulamaları" başlıklı etkinlik düzenlendi.

        YÖK'ün ülke genelinde üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında KAEÜ tarafından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar tarım uygulamalarına ilişkin bilgilendirildi.

        KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar, burada yaptığı konuşmada, Kırşehir'de üniversitenin öncülüğünde gerçekleştirilen projelerle, tarımsal uygulamalar açısından çiftçi ve üreticilere yol gösterildiğini söyledi.

        Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında özellikle yem bitkileri, ceviz üretimi, jeotermal sera ile seracılık faaliyetlerinin Kırşehir'in tarım alanında gelişmesine öncülük ettiğini belirten Çınar, kent genelinde alternatif ürün yetiştiriciliğinin de aynı şekilde arttığını dile getirdi.

        Aşırı soğuklar ve donun üretimi etkilediğine işaret eden Çınar, Orta Anadolu bölgesinin, Kırşehir'deki kuraklık ve yağışların azlığından fazlaca etkilendiğini, o yüzden ekim ve hasat süreçlerinin değişebildiğini, tarımsal üretim planlamasının çok önemli olduğunu kaydetti.

        Yakın dönemde faaliyete geçen "Çiftçi Danışma Hattı" ile akademik bilgi ve çözümlerin üreticiye direkt ulaştırılmasının hedeflendiğini belirten Çınar, Kırşehir ve çevre illerin dışında farklı bölgelerden de sorular geldiğini, neredeyse haftada 5-6 bildirimin kendilerine düştüğünü ve hepsine istisnasız geri dönüş sağladıklarını söyledi.

        Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Bülent Zafer Taş, akademisyenler, çeşitli kurumlardan ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin, vatandaşların katıldığı etkinlik, soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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