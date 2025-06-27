Kırşehir'de "Bilim Kafe" etkinliğinde kentteki tarım uygulamaları anlatıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda "Kırşehir'deki Tarım Uygulamaları" başlıklı etkinlik düzenlendi.

YÖK'ün ülke genelinde üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında KAEÜ tarafından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar tarım uygulamalarına ilişkin bilgilendirildi.

KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar, burada yaptığı konuşmada, Kırşehir'de üniversitenin öncülüğünde gerçekleştirilen projelerle, tarımsal uygulamalar açısından çiftçi ve üreticilere yol gösterildiğini söyledi.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında özellikle yem bitkileri, ceviz üretimi, jeotermal sera ile seracılık faaliyetlerinin Kırşehir'in tarım alanında gelişmesine öncülük ettiğini belirten Çınar, kent genelinde alternatif ürün yetiştiriciliğinin de aynı şekilde arttığını dile getirdi.

Aşırı soğuklar ve donun üretimi etkilediğine işaret eden Çınar, Orta Anadolu bölgesinin, Kırşehir'deki kuraklık ve yağışların azlığından fazlaca etkilendiğini, o yüzden ekim ve hasat süreçlerinin değişebildiğini, tarımsal üretim planlamasının çok önemli olduğunu kaydetti.