Kırşehir'de esnaf odaları 6 bin kişiye aşure ikram etti

Kırşehir'de muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından Cacabey Meydanı'nda düzenlenen program Ahilik duası ile başladı.

Esnaf odası başkanları, protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri, kurulan kazanlarda kaynatılan aşureleri vatandaşlara dağıttı.

KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, gazetecilere, muharrem ayının İslam dünyasına, ülkeye ve millete hayırlar getirmesini diledi.

Birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi aşureyi kent merkezinde ve sanayi sitesinde, esnaflara ve vatandaşlara ikram ettiklerini anlatan Öztürk, ilgi gösteren, paylaşma ve dayanışmaya ortak olan herkesin katılımıyla mutlu olduklarını belirtti.

Öztürk, aşurenin hazırlanmasında ve dağıtımında emekleri bulunan birlik personeli ve aşçılara da teşekkür etti.

Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde de vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.