Kırşehir'de gölete giren çocuk boğuldu
Kırşehir'de gölete giren çocuk boğuldu.
Kırşehir'de gölete giren çocuk boğuldu.
Arkadaşıyla kent merkezindeki Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda bulunan gölete gelen 16 yaşındaki Irak uyruklu O.A.T, yüzmek için suya girdi.
O.A.T, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla göletten çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
O.A.T'nin cesedi, otopsi için Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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