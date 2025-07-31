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        BBP Genel Başkan Yardımcısı Çakır, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır, Kırşehir'de Mucur ve Özbağ belediyelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 15:22 Güncelleme: 31.07.2025 - 15:22
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        BBP Genel Başkan Yardımcısı Çakır, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır, Kırşehir'de Mucur ve Özbağ belediyelerini ziyaret etti.

        Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin ve partilileriyle görüşen Çakır, burada yaptığı konuşmada, orman yangınlarında görev yapan personele kolaylık ve başarı dilerken, şehitlere Allah'tan rahmet, aile ve kurumlarına ise başsağlığı dileklerini iletti.

        Çakır, ilçede kaldırım ile ilgili ihalelerin tamamlandığını ve bütçelerin büyük kısmının hazır olduğunu söyledi.

        Altyapı çalışmasının ise en kısa zamanda tamamlanarak, asfaltlama işlemlerinin de hızlıca başlayacağını vurgulayan Çakır, sosyal projeler, park ve dinlenme alanları ile Mucur'un daha da gelişerek büyüyeceğini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Mucur Perşembe Pazarı'nı gezen Çakır, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi, taziye evine ziyaret etti.

        Mucur'da yapılan mahalle arasındaki yol çalışmalarını yerinde inceleyen Çakır, yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Şahin'e teşekkür ederek, desteklerinin süreceğini belirtti.

        Çakır, Özbağ Belediye Başkanı İsmail Çanakçı'yı da ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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