        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de yol uygulamasında 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 16:08 Güncelleme: 23.10.2025 - 16:08
        Kırşehir'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi ve yurda yasa dışı yollardan girenlerin tespiti için çalışma başlattı.

        Kent genelinde yapılan denetimlerde ve kentin giriş noktalarındaki yol uygulamalarında 983 kişi ve 301 araç sorgulandı.

        Uygulamalarda yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

