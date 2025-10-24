Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

        Kırşehir'de jandarma ekiplerinin devriye sırasında bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 16:14 Güncelleme: 24.10.2025 - 16:15
        Kırşehir'de jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
        Kırşehir'de jandarma ekiplerinin devriye sırasında bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş devriyesi sırasında İsahocalı köyü yakınlarında yaralı bir kızıl şahin buldu.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şahin, ilk müdahalenin ardından Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine götürülerek tedavi altına alındı.

        Yaralı kuşun, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

