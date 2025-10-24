Kırşehir'de jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
Kırşehir'de jandarma ekiplerinin devriye sırasında bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı.
Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş devriyesi sırasında İsahocalı köyü yakınlarında yaralı bir kızıl şahin buldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şahin, ilk müdahalenin ardından Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine götürülerek tedavi altına alındı.
Yaralı kuşun, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.
