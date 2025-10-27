Kırşehir'de "UNESCO Uluslararası Genç Müzisyenler Çalıştayı" başladı

Kırşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "UNESCO Uluslararası Genç Müzisyenler Çalıştayı"nın açılışı yapıldı.

Malezya, Küba, Gürcistan, Kolombiya'dan genç müzisyenlerin katılımıyla Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde başlayan çalıştayın açılışında konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, UNESCO'ya verdikleri taahhütleri büyük bir kararlılıkla yerine getirdiklerini ve bu kapsamda müzik şehri unvanlarının yenilenerek devam ettiğini söyledi.

Çalıştayı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ekicioğlu, "Malezya, Küba, Gürcistan, Kolombiya'dan UNESCO müzik şehirleri ile yine ülkemizde Kırşehir'den sonra UNESCO müzik şehri olan Şanlıurfa'dan gelen tüm misafirlerimizle birlikte, müziğin evrensel dilinden aldığımız ilham ve dayanışma ruhuyla bu programları hayata geçireceğiz. Bugün burada bizlerle olan panelistlerimize, konuk ülke ve şehirlerimizin değerli sanatçılarına ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." diye konuştu.