Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de "UNESCO Uluslararası Genç Müzisyenler Çalıştayı" başladı

        Kırşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "UNESCO Uluslararası Genç Müzisyenler Çalıştayı"nın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 14:12 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de "UNESCO Uluslararası Genç Müzisyenler Çalıştayı" başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "UNESCO Uluslararası Genç Müzisyenler Çalıştayı"nın açılışı yapıldı.

        Malezya, Küba, Gürcistan, Kolombiya'dan genç müzisyenlerin katılımıyla Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde başlayan çalıştayın açılışında konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, UNESCO'ya verdikleri taahhütleri büyük bir kararlılıkla yerine getirdiklerini ve bu kapsamda müzik şehri unvanlarının yenilenerek devam ettiğini söyledi.

        Çalıştayı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ekicioğlu, "Malezya, Küba, Gürcistan, Kolombiya'dan UNESCO müzik şehirleri ile yine ülkemizde Kırşehir'den sonra UNESCO müzik şehri olan Şanlıurfa'dan gelen tüm misafirlerimizle birlikte, müziğin evrensel dilinden aldığımız ilham ve dayanışma ruhuyla bu programları hayata geçireceğiz. Bugün burada bizlerle olan panelistlerimize, konuk ülke ve şehirlerimizin değerli sanatçılarına ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Kolukırık ise yerli ve yabancı genç müzisyenlerin çalıştaya katılmasının uluslararası ilişkilere destek verdiğini ifade etti.

        Müziğin evrensel bir gücünün olduğunu vurgulayan Kolukırık, dünyada savaşların bitmesine, dostlukların pekişmesine sanatın ve müziğin çok önemli katkılarının olduğu belirtti.

        Konuşmaların ardından Doç. Dr. Şenol Afacan'ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Şebnem Yıldırım Orhan ve yabancı ülkelerden gelen müzisyenlerin katılımıyla "Uluslararası ve Kültürlerarası Etkileşim ve Dönüşüm Sürecinde Müziğin Rolü" temalı panele geçildi.

        Panel, söyleşi ve müzik dinletileri ile devam edecek çalıştay, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kırşehir'de hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kırşehir'de jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
        Kırşehir'de jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
        Kırşehir'e 9 yeni uzman hekim ataması yapıldı
        Kırşehir'e 9 yeni uzman hekim ataması yapıldı
        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ener, üniversite öğrencileriyle buluştu
        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ener, üniversite öğrencileriyle buluştu
        Firari hükümlü, Çorum'dan saklanmak için gittiği Kırşehir'de yakalandı
        Firari hükümlü, Çorum'dan saklanmak için gittiği Kırşehir'de yakalandı
        Kırşehir'de deprem tatbikatı yapıldı
        Kırşehir'de deprem tatbikatı yapıldı