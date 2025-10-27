Habertürk
        Kırşehir'de takside 21 kilo 506 gram kaçak altın ele geçirildi

        Kırşehir'de takside 21 kilo 506 gram kaçak altın ele geçirildi

        Kırşehir'de bir taksideki kıyma ve hamur yoğurma makineleri ile ayakkabı üretim kalıbı içine gizlenmiş 21 kilo 506 gram kaçak altın ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 17:13 Güncelleme: 27.10.2025 - 17:17
        Kırşehir'de takside 21 kilo 506 gram kaçak altın ele geçirildi
        Kırşehir'de bir taksideki kıyma ve hamur yoğurma makineleri ile ayakkabı üretim kalıbı içine gizlenmiş 21 kilo 506 gram kaçak altın ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, analiz ve saha çalışmaları kapsamında bir taksiyi kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

        Ekipler, takside yolcu olarak bulunan C.T'ye ait 2 valizde yaptığı aramada, kıyma ve hamur yoğurma makineleri ile ⁠2 ayakkabı üretim kalıbı içerisine gizlenmiş 21 kilo 506 gram kaçak altın ele geçirdi.

        Gözaltına alınan C.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaçakçılıkla mücadele alanlarında yürütülen planlı ve kararlı çalışmalar, ilimizin huzur ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personeline teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        
        

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

