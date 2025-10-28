Kırşehir'de bir depoda koruma altındaki 66 kuş ele geçirildi

Ekipler tarafından ispinoz kuşları doğaya salınırken, papağanlar ise koruma altına alındı.

Polis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince depoda yapılan aramada 36 sultan papağanı, 24 ispinoz, 4 java ispinozu, 1 sevda papağanı ve 1 şarkıcı papağan ele geçirildi.

Kırşehir'de bir depoda koruma altındaki türlerden olduğu belirlenen 66 kuş ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.