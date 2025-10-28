Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de bir depoda koruma altındaki 66 kuş ele geçirildi

        Kırşehir'de bir depoda koruma altındaki türlerden olduğu belirlenen 66 kuş ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:54 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:57
        Kırşehir'de bir depoda koruma altındaki 66 kuş ele geçirildi
        Kırşehir'de bir depoda koruma altındaki türlerden olduğu belirlenen 66 kuş ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aşıkpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın deposunda koruma altındaki kuşların bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Polis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince depoda yapılan aramada 36 sultan papağanı, 24 ispinoz, 4 java ispinozu, 1 sevda papağanı ve 1 şarkıcı papağan ele geçirildi.

        Depo sahibi K.G. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Ekipler tarafından ispinoz kuşları doğaya salınırken, papağanlar ise koruma altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

