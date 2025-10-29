Kırşehir, Yozgat ve Niğde'de Cumhuriyet'in 102. yılı fener alayıyla kutlandı

Niğde Belediyesince burada havai fişek ve müzik gösterisi sunuldu.

Meydanda vatandaşlara hitap eden Vali Özkan, Yozgatlılara teşekkür ederek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Yürüyüşe, Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yozgat Otogarı önünde toplanan kalabalık, Polis Bando Takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Evlerinin balkonuna çıkan bazı vatandaşlar da yürüyüşe katılanlara destek verdi.

Kırşehir'de Valilik binası önünde bir araya gelen il protokolü ve vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.

Kırşehir, Yozgat ve Niğde'de Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

