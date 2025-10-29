Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir, Yozgat ve Niğde'de Cumhuriyet'in 102. yılı fener alayıyla kutlandı

        Kırşehir, Yozgat ve Niğde'de Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 19:41 Güncelleme: 29.10.2025 - 19:41
        Kırşehir'de Valilik binası önünde bir araya gelen il protokolü ve vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.

        Evlerinin balkonuna çıkan bazı vatandaşlar da yürüyüşe katılanlara destek verdi.

        Cacabey Meydanı'na gelen grup, burada Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

        - Yozgat

        Yozgat'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Yozgat Otogarı önünde toplanan kalabalık, Polis Bando Takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

        Yürüyüşe, Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar havai fişek gösterisini izledi.

        Meydanda vatandaşlara hitap eden Vali Özkan, Yozgatlılara teşekkür ederek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        - Niğde

        Niğde Valiliği tarafından düzenlenen kutlamalar kapsamında vatandaşlar Derbent Kavşağı'nda toplandı.

        Katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Niğde Belediyesince burada havai fişek ve müzik gösterisi sunuldu.

        Programa, Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

